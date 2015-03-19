Aeroporto de Vitória, decola ou não decola?

Ouça as entrevistas com os membros da bancada federal capixaba Rose de Freitas (PMDB), Max Filho (PSDB), Paulo Foletto (PSB), Sergio Vidigal (PDT) e Helder Salomão (PT) sobre a falta de recursos para a retomada das obras do Aeroporto de Vitória.

Em nota, o ministro da Aviação, Eliseu Padilha, confirma que realmente conversou sobre questões orçamentárias com a bancada do Espírito Santo, em reunião realizada nesta quarta-feira (18), em Brasília. Padilha apontou que, por conta do atual momento econômico do país, a Infraero não tem orçamento para tocar a obra do aeroporto de Vitória.

No entanto, a assessoria destacou que o ministro está se empenhando pessoalmente junto à presidenta da República, Dilma Rousseff, para conseguir andar com a obra uma vez que ele sabe que a demanda é fundamental para o povo capixaba. Ainda de acordo com a assessoria, esta questão não está diretamente relacionada à concessão do aeroporto à iniciativa privada. Esta pauta ainda está sendo avaliada pelo governo federal, e não há nada concreto sobre os próximos aeroportos que serão concedidos.