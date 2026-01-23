Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mais de 3,5 milhões

Aeroporto de Vitória bate recorde de passageiros em 2025; entenda!

O CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, é o convidado da CBN Vitória para falar do assunto

Publicado em 23 de Janeiro de 2026 às 11:17

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jan 2026 às 11:17
O Tour Vitória Airport é uma oportunidade de conhecer o funcionamento de um dos melhores aeroportos do Brasil
O aeroporto de Vitória é administrado pela Zurich Airport Crédito: Divulgação
Depois de já ter apresentado bons resultados nos primeiros nove meses, o Aeroporto de Vitória fechou 2025 com recorde histórico de passageiros. De janeiro a dezembro, 3.536.077 passageiros passaram pelo terminal – um crescimento de 12% em relação a 2024. É a primeira vez que o aeroporto supera a marca de 3,5 milhões de viajantes em um único ano. O ano em que mais passageiros haviam passado pelo terminal tinha sido 2019, com 3.288.962. Depois, em 2020, veio a pandemia da Covid-19, e o movimento despencou. O crescimento passou a ser gradativo nos anos seguintes, até o novo recorde registrado em 2025. Segundo a Zurich Airport, que administra o Aeroporto de Vitória, também houve avanço no número total de voos, que registrou alta de 8% na comparação anual. Para a Zurich, o principal fator para esse resultado foi o aumento de oferta em rotas estratégicas. O destaque fica para o Galeão (RJ), que movimentou quase 790 mil passageiros, volume 36% maior do que no ano anterior. Em entrevista à CBN Vitória, o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Ricardo Gesse - 23-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados