Aeroporto de Vitória bate recorde de passageiros em 2025; entenda!

Depois de já ter apresentado bons resultados nos primeiros nove meses, o Aeroporto de Vitória fechou 2025 com recorde histórico de passageiros. De janeiro a dezembro, 3.536.077 passageiros passaram pelo terminal – um crescimento de 12% em relação a 2024. É a primeira vez que o aeroporto supera a marca de 3,5 milhões de viajantes em um único ano. O ano em que mais passageiros haviam passado pelo terminal tinha sido 2019, com 3.288.962. Depois, em 2020, veio a pandemia da Covid-19, e o movimento despencou. O crescimento passou a ser gradativo nos anos seguintes, até o novo recorde registrado em 2025. Segundo a Zurich Airport, que administra o Aeroporto de Vitória, também houve avanço no número total de voos, que registrou alta de 8% na comparação anual. Para a Zurich, o principal fator para esse resultado foi o aumento de oferta em rotas estratégicas. O destaque fica para o Galeão (RJ), que movimentou quase 790 mil passageiros, volume 36% maior do que no ano anterior. Em entrevista à CBN Vitória, o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!