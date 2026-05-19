Aeroporto de Vitória avança para ter voo direto para Argentina

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Poucos meses depois de ser liberado para fazer imigração de tripulação de jatos executivos internacionais, o Aeroporto de Vitória realizou no dia 6 o primeiro processo completo de migração de tripulantes e passageiros. O avião saiu de Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, sem necessidade de fazer escala em outros estados para o processo migratório, como era necessário antes.

Segundo a Zurich Airport Brasil, que administra o terminal capixaba, a operação envolveu dois tripulantes e cinco passageiros, com destino a Buenos Aires e teve todos os procedimentos migratórios concluídos no próprio aeroporto. Além dos funcionários da concessionária, a Polícia Federal e a Receita Federal acompanharam o processo, que foi finalizado em cerca de 20 minutos.

A realização do procedimento marca a entrada em funcionamento do serviço que habilita o Aeroporto de Vitória a realizar a migração de tripulações de jatos executivos internacionais. Segundo o secretário de Estado do Turismo, Luciano Machado, governo federal e do Espírito Santo negociam com operadores turísticos para criar uma rota direta.

Ainda, de acordo com informações da Setur, a internacionalização do turismo capixaba ganhou mais um importante capítulo na última terça-feira (12), com o início do Road Show de capacitações promovido pela operadora Princípios, na Argentina. A primeira etapa aconteceu na cidade de Neuquén e reuniu 42 agentes de viagens.

"Durante a capacitação, o Espírito Santo teve papel de destaque nas apresentações, despertando o interesse dos profissionais argentinos pelas potencialidades do destino capixaba. Além de apresentar os atrativos turísticos do Estado, a programação incluiu informações detalhadas sobre a rede hoteleira, infraestrutura turística e os serviços de receptivo oferecidos aos visitantes. Ouça a conversa completa!