Aeroporto de Vitória amplia monitoramento usando drones na segurança

A área do Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, passou a ser monitorada e fiscalizada por drones. A iniciativa atenderá as áreas de segurança, manutenção, controle da fauna e de SGSO (Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional). O uso de drones no aeroporto foi possível a partir de um acordo da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal, e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Vitória (Dtcea).
Entrevista - Fabio Botacin - Kleyton Mendes - 20-04-21
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente-geral de Aeroportos da Zurich Airport Brasil, Kleyton Mendes, explica que o uso do equipamento vai elevar o nível de segurança das operações aeroportuárias, atuando como aliado do monitoramento e fiscalização de diferentes áreas do aeroporto. Ouça a entrevista completa.