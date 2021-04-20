Aeroporto de Vitória amplia monitoramento usando drones na segurança

A área do Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, passou a ser monitorada e fiscalizada por drones. A iniciativa atenderá as áreas de segurança, manutenção, controle da fauna e de SGSO (Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional). O uso de drones no aeroporto foi possível a partir de um acordo da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal, e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Vitória (Dtcea).