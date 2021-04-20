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inédito no terminal do estado

Aeroporto de Vitória amplia monitoramento usando drones na segurança

O entrevistado é o gerente-geral de Aeroportos da Zurich Airport Brasil, Kleyton Mendes

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 abr 2021 às 14:05
Inspeção com drone no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Nunes/Zurich Airport Brasil
A área do Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, passou a ser monitorada e fiscalizada por drones. A iniciativa atenderá as áreas de segurança, manutenção, controle da fauna e de SGSO (Sistemas de Gerenciamento da Segurança Operacional). O uso de drones no aeroporto foi possível a partir de um acordo da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal, e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Vitória (Dtcea).
Entrevista - Fabio Botacin - Kleyton Mendes - 20-04-21
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente-geral de Aeroportos da Zurich Airport Brasil, Kleyton Mendes, explica que o uso do equipamento vai elevar o nível de segurança das operações aeroportuárias, atuando como aliado do monitoramento e fiscalização de diferentes áreas do aeroporto. Ouça a entrevista completa.

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