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CASO ALEXANDRE MARTINS

Advogados de Ferreira e Calu garantem que réus estarão presentes ao júri

Um dos acusados não foi oficialmente intimado pela Justiça a comparecer ao seu próprio julgamento

Publicado em 22 de Agosto de 2015 às 15:11

Publicado em 

22 ago 2015 às 15:11
O advogado Leonardo Gagno, que atua na defesa de um dos réus acusados do mando no caso Alexandre Martins de Castro Filho, do ex-policial Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, garantiu neste sábado (22), que o cliente dele estará no juri marcado para a próxima segunda-feira. Segundo Gagno, "Calu não mandou matar Alexandre". 
Entrevista - Leonardo Gagno - 22-08-2015
O advogado Francisco de Oliveira, que atua na defesa do coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, também garantiu que mesmo sem intimação o cliente dele estará no juri.  
Entrevista - Advogado Francisco - 22-08-2015

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