Advogados de Ferreira e Calu garantem que réus estarão presentes ao júri

O advogado Leonardo Gagno, que atua na defesa de um dos réus acusados do mando no caso Alexandre Martins de Castro Filho, do ex-policial Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, garantiu neste sábado (22), que o cliente dele estará no juri marcado para a próxima segunda-feira. Segundo Gagno, "Calu não mandou matar Alexandre".