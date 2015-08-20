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Advogado e juiz capixabas assumem simultaneamente conselhos federais

O advogado Luiz Cláudio Allemand e o juiz Sergio Ricardo de Souza tomaram posse em Brasília

Publicado em 20 de Agosto de 2015 às 15:09

Publicado em 

20 ago 2015 às 15:09
Pela primeira vez na história do Espírito Santo dois capixabas assumem simultaneamente conselhos federais: No Conselho Nacional de Justiça assumiu o advogado Luiz Cláudio Allemand. Já no Conselho Nacional do Ministério Público, o juiz Sergio Ricardo de Souza. Em debate no CBN Vitória desta quinta-feira (20), como fazer com que as instituições combatam a morosidade e atuem plenamente em consonância com os interesses da sociedade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Claudio Alemand e Dr Sérgio Ricardo de Souza - 20-08-15

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