Advogado e juiz capixabas assumem simultaneamente conselhos federais

Pela primeira vez na história do Espírito Santo dois capixabas assumem simultaneamente conselhos federais: No Conselho Nacional de Justiça assumiu o advogado Luiz Cláudio Allemand. Já no Conselho Nacional do Ministério Público, o juiz Sergio Ricardo de Souza. Em debate no CBN Vitória desta quinta-feira (20), como fazer com que as instituições combatam a morosidade e atuem plenamente em consonância com os interesses da sociedade.