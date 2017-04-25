Advogado do Espírito Santo é selecionado pela ONU para missão de paz na África

O advogado capixaba Gabriel Alves de Faria, de 29 anos, foi selecionado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para participar de uma missão de paz na República Democrática do Congo, na África, como oficial de Direitos Humanos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o advogado explica que na República Democrática do Congo, em meio ao conflito do país, ele será responsável por coletar dados junto à comunidade local sobre possíveis violações de Direitos Humanos cometidas pelo Estado Congolês e grupos armados organizados. Ouça a conversa na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Gabriel Alves de Faria
Gabriel é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mestre em Direitos Humanos e Direito Humanitário. Já trabalhou na organização dos Estados Americanos, em Washington D.C e na ONU, em Genebra. Além disso, o capixaba é fundador da “Not Only Voices”, iniciativa que tem como objetivo conectar defensores dos Direitos Humanos pelo mundo e discutir desafios sociais e legais contemporâneos.