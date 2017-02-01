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Adutora reforça distribuição de água em Colatina

Cidade foi uma das áreas afetadas no Espírito Santo pelo rompimento da barragem de minério da Samarco, que poluiu o Rio Doce. Um dos objetivos da inauguração da segunda adutora - a primeira ocorreu em novembro do último ano - é garantir o devido abastecimento da população, em caso da ausência de chuvas na região

Publicado em 01 de Fevereiro de 2017 às 13:32

Publicado em 

01 fev 2017 às 13:32
Já está em funcionamento uma nova adutora de água com capacidade de vazão de 160 litros por segundo, em Colatina, Noroeste do Estado. A cidade foi uma das áreas afetadas no Espírito Santo pelo rompimento da barragem de minério da Samarco, em novembro de 2015. O desastre ambiental lançou rejeitos no Rio Doce, em Minas Gerais e no território capixaba. A nova adutora auxilia a distribuição de água para moradores no município.
De acordo com o líder de obras da Fundação Renova no Espírito Santo, Sérgio Mileipe, um dos objetivos da inauguração da segunda adutora - a primeira ocorreu em novembro do último ano - é garantir o devido abastecimento da população, em caso da ausência de chuvas na região. "É um plano de contingência para garantir o abastecimento das comunidades", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória. As duas obras juntas, segundo Mileipe, totalizam um investimento de R$ 8 milhões.
A Fundação Renova é uma instituição constituída para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. A criação da organização atende um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas acionistas, os governos federal e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de uma série de autarquias, fundações e institutos.
Entrevista - Patricia Vallim - Sergio Mileipe - 01-02-17

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