Adolescente autor dos ataques em Aracruz deverá ficar apenas 3 anos internado

Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES Crédito: Leitor I A Gazeta

O adolescente de 16 anos, que confessou ser o responsável pelos ataques a duas escolas em Aracruz, deverá ficar apenas 3 anos cumprindo pena, internado em uma unidade para menores no Espírito Santo. É o que prevê a legislação brasileira para atos infracionais cometidos por menores, conforme explicou neste sábado (26), em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Marcio Celante.

O ataque a duas escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, praticado de forma brutal pelo adolescente, resultou na morte de três pessoas e deixou outras 13 feridas. Dos feridos, 10 foram baleados pelo jovem. Os demais sofreram lesões ao tentarem fugir dos ataques. O crime ocorrido na manhã desta sexta-feira (25) e ainda carece de muitas respostas. Foi marcado pela agilidade do atirador, que conseguiu se deslocar por cerca de um quilômetro entre as duas escolas e fazer novas vítimas antes mesmo que a informação sobre o ataque à primeira unidade de ensino viesse à tona, além da desenvoltura no manuseio de armas. De acordo com Marcio Celante, a polícia apura também se ele agiu sozinho, já que teria relatado que o ataque foi planejado por um período de dois anos.

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