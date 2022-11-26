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Tragédia

Adolescente autor dos ataques em Aracruz deverá ficar apenas 3 anos internado

O jovem matou 3 pessoas e deixou outras 10 feridas durante ataque ocorrido nesta sexta-feira (25) em duas escolas do município

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2022 às 11:46
Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES
Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES Crédito: Leitor I A Gazeta
O adolescente de 16 anos, que confessou ser o responsável pelos ataques a duas escolas em Aracruz, deverá ficar apenas 3 anos cumprindo pena, internado em uma unidade para menores no Espírito Santo. É o que prevê a legislação brasileira para atos infracionais cometidos por menores, conforme explicou neste sábado (26),  em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Marcio Celante. 
O ataque a duas escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, praticado de forma brutal pelo adolescente, resultou na morte de três pessoas e deixou outras 13 feridas.  Dos feridos, 10 foram baleados pelo jovem. Os demais sofreram lesões ao tentarem fugir dos ataques. O crime ocorrido na manhã desta sexta-feira (25) e ainda carece de muitas respostas. Foi marcado pela agilidade do atirador, que conseguiu se deslocar por cerca de um quilômetro entre as duas escolas e fazer novas vítimas antes mesmo que a informação sobre o ataque à primeira unidade de ensino viesse à tona, além da desenvoltura no manuseio de armas. De acordo com Marcio Celante, a polícia apura também se ele agiu sozinho, já que teria relatado que o ataque foi planejado por um período de dois anos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcio Celante - 26-11-22.mp3
Ao final da manhã deste sábado (26) a Polícia Civil informou que o adolescente, de 16 anos, apreendido em Aracruz, responderá por ato infracional análogo aos crimes de 10 tentativas de homicídio qualificada por motivo fútil, que gerou perigo comum e com impossibilidade de defesa da vítima e, três homicídios qualificados por motivo fútil, que gerou perigo comum e com impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Grande Vitória.  As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da PCES, juntamente com as munições. O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

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