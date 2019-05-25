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ENTREVISTA

Adoção: sistema dá agilidade ao conectar perfis de criança e família

Ouça as explicações do juíz Ewerton Nicoli, da Vara da Infância e Juventude de Colatina, sobre o sistema de cadastro de adoção do Estado e sobre o apadrinhamento afetivo

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 15:31

Publicado em 

25 mai 2019 às 15:31
Adoção: data também lembra desafios para famílias Crédito: Pixabay
Neste dia 25 de maio, sábado, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. A data é um momento para lembrar da importância que é o acolhimento de crianças e adolescentes por novas famílias. Ainda no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passou a disponibilizar o Sistema Integrado do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNA). Esse cadastro teve a sua primeira fase de testes, justamente, no Espírito Santo - mais precisamente nas comarcas de Cariacica e Colatina. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o juiz Ewerton Nicoli, da Vara da Infância e Juventude de Colatina, analisa o atual trâmite com o cadastro, que vem sendo nacionalizado, ou seja, o banco de dados alimentado com registros de crianças de vários estados.
"Entre aqueles pretendentes temos 46 mil pessoas, sendo que 67% indicam querer adotar uma criança de até 4 anos de idade. Do outro lado, temos 9 mil crianças aptas aos processo de adoção e que tem entre 13 e 17 anos. Isso mostra que também temos essa barreira a enfrentar", diz.
Sobre o sistema eletrônico, ele explica que a versão atual permite, por exemplo, que os pretendentes tenham acesso ao próprio cadastro e possam fazer atualizações de suas informações pessoais como endereço, e-mail e telefone. Também foi desenvolvido um sistema de alertas para avisar juízes e a corregedoria do CNJ sobre os prazos de cada processo de adoção. O sistema também permite a inclusão de fotos, vídeos, desenhos e cartas por parte das crianças e adolescentes como forma de dar visibilidade aos pedidos de adoção. Ouça:
ENTREVISTA - Ewerton Nicoli com Fábio Botacin - 25-05-19
O juiz Ewerton ainda explica que aqueles que desejam fazer parte da vida de crianças em situação de abrigo, mas não pretendem necessariamente fazer uma adoção, podem fazer o apadrinhamento afetivo. "Existe a figura do 'padrinho prestador de serviço', que pode ajudar na manutenção dos espaços, por exemplo. E também a pessoa interessada pode ser um 'padrinho provedor', que auxiliar por exemplo, com recursos financeiros, aulas em uma escola de idiomas ou para aulas de algum esporte", explicou.

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