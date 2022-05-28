'Adoção ainda é cercada de mitos e preconceitos': como é o processo para adotar uma criança ou adolescente

Nesta semana, no dia 25 de maio, foi recordado o Dia Nacional da Adoção. O Brasil tem mais de 30,9 mil crianças acolhidas em abrigos, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 100 crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção no Espírito Santo. O processo tem várias etapas e pode levar meses para ser concluído. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), Luciana Lacerda, explicou como é o processo para adotar uma criança e ressaltou que a adoção ainda é cercada de mitos e preconceitos. Ouça!