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'Adoção ainda é cercada de mitos e preconceitos': como é o processo para adotar uma criança ou adolescente

Quem explica é a assistente social da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), Luciana Lacerda

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2022 às 10:37
Família, adoção
Família, adoção Crédito: Pixabay
Nesta semana, no dia 25 de maio, foi recordado o Dia Nacional da Adoção. O Brasil tem mais de 30,9 mil crianças acolhidas em abrigos, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 100 crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção no Espírito Santo. O processo tem várias etapas e pode levar meses para ser concluído. Em entrevista à CBN Vitória, a assistente social da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA), Luciana Lacerda, explicou como é o processo para adotar uma criança e ressaltou que a adoção ainda é cercada de mitos e preconceitos. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauciana Lacerda - 24.58s - 28-05-22

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