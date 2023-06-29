Administrador hospitalar e intérprete oficial: a vida de um capixaba no Canadá

Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, o destaque vem de Toronto, no Canadá. É de lá quem fala Rafael Alcântara, de 47 anos, natural de Vitória. Há 18 anos, ele decidiu sair do Brasil e ir viver no exterior. Lá, Rafael tem duas ocupações: atua como administrador hospitalar e como intérprete oficial do governo canadense. Do que mais sente saudades do Brasil? "O Canadá ainda é uma nação muito individualista, sinto saudades daquela convivência de vizinho, de ter portas abertas", conta. Ouça a conversa completa!