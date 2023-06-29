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Capixabas pelo Mundo

Administrador hospitalar e intérprete oficial: a vida de um capixaba no Canadá

Rafael Alcântara, de 47 anos, natural de Vitória, é o convidado da semana

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 17:24

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 jun 2023 às 17:24
Capixaba Pelo Mundo
Capixabas Pelo Mundo Crédito: Acervo Pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, o destaque vem de Toronto, no Canadá. É de lá quem fala Rafael Alcântara, de 47 anos, natural de Vitória. Há 18 anos, ele decidiu sair do Brasil e ir viver no exterior. Lá, Rafael tem duas ocupações: atua como administrador hospitalar e como intérprete oficial do governo canadense. Do que mais sente saudades do Brasil? "O Canadá ainda é uma nação muito individualista, sinto saudades daquela convivência de vizinho, de ter portas abertas", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 29-06-23

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