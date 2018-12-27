Adilson Vilaça conta histórias e o legado de Gerson Camata

Nesta edição do CBN Cotidiano o nosso entrevistado pode dizer que conhece, de perto, a trajetória e legado do ex-governador Gerson Camata, que foi assassinado na tarde de quarta-feira (26) na Praia do Canto, em Vitória. O historiador e jornalista Adilson Vilaça foi assessor de redação do governador e guarda boas recordações daquele período. Ele explica: “O astral e a cortesia de Camata eram cativantes. Quando ele resolveu renunciar para disputar a vaga de senador, entrou na minha sala, no primeiro horário da manhã: ‘Vou ser candidato a senador. Aqui no palácio você é o primeiro a saber’ – todo mundo já sabia!”, explica. Saiba mais detalhes dessas histórias na entrevista a seguir.
Entrevista - John Gomes - Adilson Vilaça - 27-12-18.mp3