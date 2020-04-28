Adiar eleições municipais pode não ser bom para o país, diz analista

Urna eletrônica Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Em meio às discussões que envolvem os efeitos e consequências do coronavírus no Brasil, uma das discussões que tem chamado a atenção no ambiente político é a possibilidade de adiamento das eleições municipais de outubro deste ano. O presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, em entrevistas recentes, destacou que ainda espera que as eleições de 2020, marcadas para o primeiro domingo de outubro, sejam realizadas neste ano. Ele disse, porém, que tudo depende da evolução da pandemia de coronavírus.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o advogado Juacy Loura, ex-juiz eleitoral e integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), avalia que ainda há prazo para essa avaliação.

"Neste momento há duas datas importantes para os próximos 90 dias: o dia 6 de maio, que é a data limite para os eleitores tirarem novos títulos ou fazer alguma mudança; e o dia 20 de julho, quando começam as convenções e o corpo a corpo. Sobre os títulos, o sistema permite a mudança pela internet. Ou seja, até o dia 20 de julho pode haver mudanças, então o melhor é esperar", afirmou.

Na visão dele, o adiamento não traz benefícios para a democracia do país. "A alegação de que, inclusive, isso traria mais econômica pro país com a realização de eleições gerais é equivocada", defende.

O especialista em direito eleitoral foi um dos participantes de uma palestra virtual promovida, na segunda-feira (27), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em parceria com a Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da Ordem dos Advocados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES) e a Escola Superior de Advocacia (ESA-ES).

"O risco de termos uma eleição geral (presidente, deputados, senadores, governador, deputados estaduais, prefeito e vereadores) é até causar mais confusão na cabeça do eleitor sobre os cargos em disputa e da identificação com os candidatos que fica comprometida", explica. Ele explica que esse modelo de eleição também poderia trazer mais benefícios aos políticos já com mandato e que possuem respaldo e maior estrutura de campanha", finaliza.

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