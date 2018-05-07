Adalberto Simão Nader terá via de 30 km/h

O trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader passará por mudanças em breve. A pista que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia terá a velocidade máxima da pista reduzida para 30 km/h. Nas faixas que seguem sentido Praia de Camburi continuam sendo permitidos até 60 km/h. Por isso, a iniciativa, que faz parte do projeto Zona 30, é para deixar o trânsito mais seguro para os motoristas que trafegam pelo local. Saiba mais detalhes das mudanças em entrevista junto ao Secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann. Confira!