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Adalberto Simão Nader terá via de 30 km/h

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 17:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 mai 2018 às 17:52
O trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader passará por mudanças em breve. A pista que dá acesso aos bairros República e Mata da Praia terá a velocidade máxima da pista reduzida para 30 km/h. Nas faixas que seguem sentido Praia de Camburi continuam sendo permitidos até 60 km/h. Por isso, a iniciativa, que faz parte do projeto Zona 30, é para deixar o trânsito mais seguro para os motoristas que trafegam pelo local. Saiba mais detalhes das mudanças em entrevista junto ao Secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Thiago Hoffman - 07-05-18.mp3

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