Adalberto Simão Nader passa a ter sentido Camburi nesta quarta

Com o início das atividades do novo Aeroporto de Vitória, previsto para a próxima sexta-feira (30) para passageiros, a nova avenida Adalberto Simão Nader passará a ser sentido único, já a partir da noite desta quarta-feira (28). Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explica que as três faixas que hoje seguem no sentido Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.
Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, foi construída uma via no terreno da Infraero. A abertura desse trecho é o que vai permitir a mudança no fluxo da Adalberto Simão Nader.
Os motoristas que saírem do novo Aeroporto de Vitória ou dos bairros pela via marginal poderão fazer a mudança de sentido por meio de uma grande rotatória. Com a ampliação, segundo a prefeitura, estima-se que a capacidade de fluxo da Adalberto Simão Nader, que anteriormente era de 1.800 veículos por hora, aumente em 40%.