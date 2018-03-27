Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NOVO AEROPORTO DE VITÓRIA

Adalberto Simão Nader passa a ter sentido Camburi nesta quarta

Ouça o que muda no trânsito da região na entrevista da secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro

Publicado em 27 de Março de 2018 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2018 às 12:10
Com o início das atividades do novo Aeroporto de Vitória, previsto para a próxima sexta-feira (30) para passageiros, a nova avenida Adalberto Simão Nader passará a ser sentido único, já a partir da noite desta quarta-feira (28). Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explica que as três faixas que hoje seguem no sentido Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.
Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, foi construída uma via no terreno da Infraero. A abertura desse trecho é o que vai permitir a mudança no fluxo da Adalberto Simão Nader.
Os motoristas que saírem do novo Aeroporto de Vitória ou dos bairros pela via marginal poderão fazer a mudança de sentido por meio de uma grande rotatória. Com a ampliação, segundo a prefeitura, estima-se que a capacidade de fluxo da Adalberto Simão Nader, que anteriormente era de 1.800 veículos por hora, aumente em 40%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados