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Acusado de estupro de menina de 10 anos vai para presídio na GV

Ouça entrevista exclusiva com o chefe de Polícia Civil no Espírito Santo, José Darcy Arruda

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2020 às 11:34
O tio acusado de estuprar e engravidar a menina de 10 anos em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta terça-feira (18), em Minas Gerais e já está sendo trazido para Vitória, onde será interrogado e passará por exames de corpo de delito, antes de ser encaminhado para um presídio na Grande Vitória. A informação foi confirmada em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória pelo chefe de Polícia Civil no Espírito Santo, José Darcy Arruda. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Jose Arruda - 18-08-20

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