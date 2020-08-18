Acusado de estupro de menina de 10 anos vai para presídio na GV

O tio acusado de estuprar e engravidar a menina de 10 anos em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta terça-feira (18), em Minas Gerais e já está sendo trazido para Vitória, onde será interrogado e passará por exames de corpo de delito, antes de ser encaminhado para um presídio na Grande Vitória. A informação foi confirmada em entrevista exclusiva à rádio CBN Vitória pelo chefe de Polícia Civil no Espírito Santo, José Darcy Arruda.