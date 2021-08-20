Acusação quer pena máxima para réus do caso Milena Gottardi

O julgamento dos seis réus apontados como responsáveis pelo assassinato da médica Milena Gottardi, dentre eles o ex-marido, Hilário Frasson, está marcado para começar na próxima segunda-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória. O júri não será aberto ao público e deve prosseguir até o domingo, dia 29 de agosto. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), só poderão ter acesso ao salão do Tribunal do Júri Popular as pessoas ligadas diretamente ao processo. O advogado Renan Sales, que atua como assistente de acusação, representando a família da vítima, destaca que está seguro da condenação pelo crime e que espera pena máxima para os acusados. Em entrevista nesta sexta-feira (20) à CBN Vitória, ele já adiantou também que se a sentença de grande parte dos réus for inferior a 30 anos, a acusação irá recorrer. “Pelas provas produzidas durante todo o procedimento penal, não há dúvidas de que os seis réus são, de fato, os responsáveis pelo feminicídio que vitimou a médica Milena Gottardi”, concluiu Renan Sales.