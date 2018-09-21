Acordo prevê demolição de três quiosques na Praia de Itaparica

Três quiosques inativos da Praia de Itaparica, em Vila Velha, vão ser demolidos antes do verão. A medida foi determinada em uma audiência entre a prefeitura, o Ministério Público Federal (MPF) e a Justiça Federal na quinta-feira (20). Viva a Natureza, Rei da Praia e Black Tie são os estabelecimentos que vão ser retirados da orla em um prazo de 90 dias.

Além dessa medida, na audiência ficou definido um plano de trabalho para cumprimento da sentença do dia 18 de maio que determinou a demolição dos quiosques. Atualmente, são 46 estabelecimentos que funcionam nas orlas de Itaparica e Itapoã. O acordo prevê que esse número seja reduzido para 33.

A ação que resultou na demolição dos quiosques é de autoria do MPF e corria na Justiça há 10 anos. Agora, a Prefeitura de Vila Velha deverá iniciar a demolição dos 13 quiosques até o dia 1º de novembro de 2019, juntamente com o início das obras de requalificação e relocalização dos estabelecimentos que vão continuar em operação nas praias. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Procurador da República André Pimentel Filho, detalha a ação. Confira!