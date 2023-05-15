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Concessões rodoviárias

Acordo para garantir retomada de obras na BR 101 poderá deixar o pedágio mais caro

Ouça entrevista com a Secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2023 às 11:17
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
O Governo Federal espera encontrar uma solução para a retomada das obras em rodovias no país cujos contratos de concessão estão em processo de caducidade ou foram devolvidos, como é o caso da BR 101 no Espírito Santo. Portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU), do início deste mês, criaram grupos de trabalho com o objetivo de discutir soluções consensuais.  A intenção do Ministério dos Transportes é elaborar cenários que permitam a retomada das obras e do investimento privado até a realização de um novo leilão. Em entrevista à CBN Vitória, a Secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Viviane Esse - 15-05-23.mp3

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