Acordo para garantir retomada de obras na BR 101 poderá deixar o pedágio mais caro

O Governo Federal espera encontrar uma solução para a retomada das obras em rodovias no país cujos contratos de concessão estão em processo de caducidade ou foram devolvidos, como é o caso da BR 101 no Espírito Santo. Portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU), do início deste mês, criaram grupos de trabalho com o objetivo de discutir soluções consensuais. A intenção do Ministério dos Transportes é elaborar cenários que permitam a retomada das obras e do investimento privado até a realização de um novo leilão. Em entrevista à CBN Vitória, a Secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, fala sobre o assunto.