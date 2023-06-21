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Cidades

Acordo firmado para retomada das obras do Cais das Artes em até 60 dias

A previsão é que o consórcio receba mais R$ 183 milhões para o término do empreendimento

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2023 às 11:11
Cais das Artes
Cais das Artes Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de oito anos paralisadas, as obras do Cais das Artes vão ser retomadas. O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (20), ter firmado acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares - Topus, mesma empresa que já executava o projeto até a interrupção, para que seja concluído em um prazo de 30 meses. A previsão é que o consórcio receba R$ 183 milhões para o término do empreendimento. Além de um investimento de R$ 163 milhões para dar continuidade à obra, há também um limite de R$ 20 milhões para recuperar o que foi destruído durante o período em que a construção ficou abandonada. O acordo prevê ainda que as obras sejam retomadas em um prazo de 60 dias. Além disso, será respeitado o projeto inicial do arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha. Até agora, foram pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares - Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação, em 2015. Assim, até agora, o centro cultural já custou R$ 132 milhões. Em entrevista à CBN Vitoria, o procurador do Estado, Luiz Henrique Miguel Pavan, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Henrique Miguel Pavan - 21-06-23.mp3

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