Acordo entre Mercosul e União Europeia: os impactos para o ES

O acordo comercial celebrado entre o Mercosul e a União Europeia, na última semana, deve trazer impactos comerciais direto ao Espírito Santo. O acordo prevê que 92% das exportações do bloco sul-americano (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) para os 28 países-membros do bloco europeu sejam isentadas de impostos em um período de dez anos.
A União Europeia terá retiradas as tarifas sobre 91% dos produtos que exporta para o Mercosul no mesmo período – no caso de produtos considerados ‘sensíveis’ (automóveis de passeio e peças de veículos) esse prazo será de quinze anos. É sobre este assunto que a gente conversa com o Presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex), Marcilio Machado.
Entrevista - Fabio Botacin - Marcilio Machado - 04-07-19.mp3