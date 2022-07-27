Acorda Cinderela: campanha alerta para golpes com drogas de estupro

Movimento "Acorda Cinderela" Crédito: Divulgação/Colabore com o Futuro

Uma campanha que visa cobrar maior prevenção e ações de combate aos crimes com drogas de estupro acaba de ser lançada nas redes sociais. A ação “Acorda, Cinderela” conta com um vídeo contendo alertas e orientações sobre o já conhecido golpe “boa noite, Cinderela” e, em especial, sobre as novas ocorrências de intoxicação em carros de aplicativo. Outra frente da “Acorda" é um manifesto que solicita mudanças na legislação para que esse tipo de prática seja crime. Atualmente, o Código Penal não prevê este delito, o que, por muitas vezes, dificulta a penalização do autor, caso ele ainda não tenha praticado o estupro ou o roubo, que são as finalidades mais comuns desse golpe. Em entrevista à CBN Vitória, a cofundadora da "Colabore com o Futuro", Carolina Cohen, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Carolina Cohen - 27-07-22

A campanha sugere que placas informem e previnam sobre golpes em locais que servem bebidas alcoólicas e que esses espaços ofereçam, ainda, opção para que seus drinks sejam servidos em copos com tampas. Outra proposta é que os medicamentos usados nessas práticas tenham cor, gosto e cheiro. Em geral, as “drogas de estupro” são transparentes, inodoras e não têm gosto, o que faz as vítimas ingerirem sem perceber, alerta o movimento. Ouça as explicações completas!

Riscos

Além dos riscos dos crimes decorrentes do golpe, há perigos para a saúde, bem como sequelas emocionais. Em doses elevadas, uma das drogas provoca perda da consciência, depressão respiratória, queda dos batimentos cardíacos, podendo levar ao coma e até à morte. Em altas doses, um outro medicamento pode causar distúrbios de fala e visuais, amnésia e vômitos. Em casos mais graves, há a possibilidade de depressão respiratória, apneia e convulsões. Já uma terceira droga da classe de medicamentos tarja preta, também utilizada na prática, tem como característica diminuir a atividade do sistema nervoso central.

A campanha “Acorda, Cinderela” alerta que qualquer pessoa pode ser vítima de uma droga de estupro. De adolescentes a idosos, homens e mulheres de todas as orientações sexuais podem ser levados à vulnerabilidade absoluta por meio dessa prática. O objetivo dos criminosos nem sempre é o abuso sexual, mas também o roubo ou a extorsão.