Ações de recuperação do Rio Doce são insatisfatórias, diz pesquisador

Medidas para a recuperação da biodiversidade do Rio Doce são escassas há quase dois anos, após a tragédia provocada pela lama da Samarco. A avaliação é do oceanógrafo Adalto Bianchini, professor da Universidade Federal do Rio Grande e membro das expedições do ICMBIO realizadas após o desastre ambiental. O monitoramento dos rejeitos na zonas costeira e marinha do Espírito Santo, e do Sul da Bahia, precisa ser mantido. Também é necessário um aprimoramento, pois o nível de contaminação, embora tenha aparentemente diminuído, ainda levanta preocupação.