Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ações de recuperação do Rio Doce são insatisfatórias, diz pesquisador
Meio Ambiente

Ações de recuperação do Rio Doce são insatisfatórias, diz pesquisador

Avaliação é do oceanógrafo Adalto Bianchini, professor da Universidade Federal do Rio Grande e membro das expedições do ICMBIO

Publicado em 06 de Julho de 2017 às 13:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jul 2017 às 13:39
Lama de rejeitos de minério de ferro das barragens rompidas da Samarco em Mariana-MG quando chegou na usina hidrelétrica de Mascarenhas pelo Rio Doce Crédito: Guilherme Ferrari | A Gazeta
Medidas para a recuperação da biodiversidade do Rio Doce são escassas há quase dois anos, após a tragédia provocada pela lama da Samarco. A avaliação é do oceanógrafo Adalto Bianchini, professor da Universidade Federal do Rio Grande e membro das expedições do ICMBIO realizadas após o desastre ambiental. O monitoramento dos rejeitos na zonas costeira e marinha do Espírito Santo, e do Sul da Bahia, precisa ser mantido. Também é necessário um aprimoramento, pois o nível de contaminação, embora tenha aparentemente diminuído, ainda levanta preocupação.
No momento, o fluxo da lama, que se concentra no fundo do mar, segue na direção norte do litoral e representa uma forte ameaça à saúde ambiental do banco de Abrolhos, a maior formação de recifes de coral do Atlântico Sul, defende o pesquisador.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adalto Bianchini - 06-07-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixaba Hevellyn Valadão se apresentou no Domingão do Huck.
Cantora do ES se apresenta no Domingão e é elogiada por Luciano Huck: “Rihanna capixaba”
Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados