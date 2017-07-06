Ações de recuperação do Rio Doce são insatisfatórias, diz pesquisador

Medidas para a recuperação da biodiversidade do Rio Doce são escassas há quase dois anos, após a tragédia provocada pela lama da Samarco. A avaliação é do oceanógrafo Adalto Bianchini, professor da Universidade Federal do Rio Grande e membro das expedições do ICMBIO realizadas após o desastre ambiental. O monitoramento dos rejeitos na zonas costeira e marinha do Espírito Santo, e do Sul da Bahia, precisa ser mantido. Também é necessário um aprimoramento, pois o nível de contaminação, embora tenha aparentemente diminuído, ainda levanta preocupação.
No momento, o fluxo da lama, que se concentra no fundo do mar, segue na direção norte do litoral e representa uma forte ameaça à saúde ambiental do banco de Abrolhos, a maior formação de recifes de coral do Atlântico Sul, defende o pesquisador.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adalto Bianchini - 06-07-17