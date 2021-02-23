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Ações da Petrobras: momento é para comprar, manter ou vender?

O entrevistado é o economista Pedro Lang, head de renda variável da Valor Investimentos

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:03

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

23 fev 2021 às 17:03
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência
Desde a última sexta-feira (19), as ações da Petrobras sofrem com a instabilidade causada pelo anúncio do presidente Jair Bolsonaro de demitir o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, e nomear um general para o cargo. Nesta segunda-feira (23), os papéis da companhia derreteram e fecharam em queda superior a 20%. Nesta terça-feira (23), as ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, reagiram e operam em alta superior a 7%. A dúvida que permanece é: diante da imprevisibilidade do futuro da Petrobras, o momento é de comprar, manter ou vender os papéis? Quem responde é o economista Pedro Lang, head de renda variável da Valor Investimentos. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Pedro Lang - 23-02-21

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