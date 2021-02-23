Ações da Petrobras: momento é para comprar, manter ou vender?

Desde a última sexta-feira (19), as ações da Petrobras sofrem com a instabilidade causada pelo anúncio do presidente Jair Bolsonaro de demitir o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, e nomear um general para o cargo. Nesta segunda-feira (23), os papéis da companhia derreteram e fecharam em queda superior a 20%. Nesta terça-feira (23), as ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, reagiram e operam em alta superior a 7%. A dúvida que permanece é: diante da imprevisibilidade do futuro da Petrobras, o momento é de comprar, manter ou vender os papéis? Quem responde é o economista Pedro Lang, head de renda variável da Valor Investimentos. Ouça: