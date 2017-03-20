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ENTREVISTA

Ações contra a concessão da Rodosol tramitam desde 1998 na Justiça

Confira as informações do diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Júlio Castiglioni

Publicado em 20 de Março de 2017 às 13:47

Publicado em 

20 mar 2017 às 13:47
Primeira audiência de conciliação envolvendo Governo do Estado e Concessionária Rodosol está marcada para o próximo dia 31. De acordo com o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Júlio Castiglioni, ações contra a concessão tramitam desde 1998 na justiça. E por conta das discussões judiciais os investimentos, apesar de necessários, estão sendo adiados. A conciliação seria, na opinião de Júlio, um primeiro passo para se estabelecer quem tem a receber e quem tem a pagar no contrato.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Castiglioni - 20-03-17

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