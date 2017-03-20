Ações contra a concessão da Rodosol tramitam desde 1998 na Justiça

Primeira audiência de conciliação envolvendo Governo do Estado e Concessionária Rodosol está marcada para o próximo dia 31. De acordo com o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Júlio Castiglioni, ações contra a concessão tramitam desde 1998 na justiça. E por conta das discussões judiciais os investimentos, apesar de necessários, estão sendo adiados. A conciliação seria, na opinião de Júlio, um primeiro passo para se estabelecer quem tem a receber e quem tem a pagar no contrato.