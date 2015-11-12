Ações cautelares contra a Samarco devem ser analisadas pela Justiça ainda nesta quinta-feira (12). Entre as medidas que estão sendo exigidas judicialmente pelo Governo do Estado, junto à Vara da Fazenda Pública de Colatina, estão a distribuição de água potável para consumo humano e animal em caso de interrupção no fornecimento e captação de água nos municípios atingidos pela lama de rejeitos das duas barragens da empresa que se romperam em Mariana, Minas Gerais. Uma outra medida é a realização do resgate da fauna aquática para a posterior soltura onde ocorram as espécies.

Em entrevista á rádio CBN Vitória, o Procurador Geral do Estado, Rodrigo Rabello, explica que foi necessário recorrer à justiça em virtude do não cumprimento de dois autos de intimação já emitidos pelo Governo do Estado, quando já eram exigidas providências para a tragédia. Além de estar sujeita a multa caso não cumpra com as exigências, a empresa deverá ser punida quando a lama de rejeitos chegar e for possível medir o tamanho do impacto ambiental e o prejuízo aos capixabas, já que o Governo do Estado deve acionar a Samarco na Justiça novamente, exigindo indenização, por danos morais e ambientais.