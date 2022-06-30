Acidentes graves com ciclistas cresceram na pandemia, aponta associação

A maior presença de ciclistas nas vias brasileiras já mostra seu efeito colateral: o total de acidentes graves envolvendo ciclistas no Brasil aumentou 11% em 2021, quando comparado a 2020. Em números absolutos foram 14.416 casos em 2020 e 16.070 em 2021. Os dados foram levantados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). O estudo faz parte de um conjunto de diretrizes publicadas pela associação médica sobre sinistros de trânsito decorrentes do deslocamento de bicicletas. O objetivo da entidade é chamar a atenção para o público e conscientizar a população dos riscos associados ao ciclismo. Em entrevista à CBN Vitória, o médico do tráfego e coordenador da Comissão de Micromobilidade da Abramet, Aquilla Couto, fala sobre o assunto!