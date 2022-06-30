Acidentes graves com ciclistas cresceram na pandemia, aponta associação

A maior presença de ciclistas nas vias brasileiras já mostra seu efeito colateral: o total de acidentes graves envolvendo ciclistas no Brasil aumentou 11% em 2021, quando comparado a 2020. Em números absolutos foram 14.416 casos em 2020 e 16.070 em 2021. Os dados foram levantados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). O estudo faz parte de um conjunto de diretrizes publicadas pela associação médica sobre sinistros de trânsito decorrentes do deslocamento de bicicletas. O objetivo da entidade é chamar a atenção para o público e conscientizar a população dos riscos associados ao ciclismo. Em entrevista à CBN Vitória, o médico do tráfego e coordenador da Comissão de Micromobilidade da Abramet, Aquilla Couto, fala sobre o assunto!
Segundo o documento, entre 2018 e 2020 o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase quatro óbitos de ciclistas por dia. Além disso, cerca de 55,8 mil ciclistas foram internados gravemente na rede pública entre 2018 e 2021, vítimas de sinistros de trânsito (80% do gênero masculino e 47% com idades entre 20 e 49 anos). Em alguns estados, chama a atenção o salto no número de sinistros graves envolvendo ciclistas nos estados. No Espírito Santo, em 2020 foram 361 internações por acidentes contra 482 em 2021 (variação de 34%). Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Dr Aquilla Couto - 30-06-22
[fonte: Abramet]