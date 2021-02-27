Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Acidentes domésticos podem ser evitados: atenção com as crianças!
INFÂNCIA

Acidentes domésticos podem ser evitados: atenção com as crianças!

Ouça entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Henrique de Barros Pinto Netto

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:52
O ambiente doméstico pode ser um campo minado para as crianças, principalmente quando começam a engatinhar ou a andar. Elas querem tocar em tudo com as mãos. Nessa hora, se os pais ou responsáveis não prestarem atenção, os pequenos podem encontrar perigo no caminho. De acordo com registros no DataSUS, em 2020 foram contabilizadas no país 16.765 internações envolvendo quedas, contatos com itens tóxicos, cortantes e/ou de eletricidade, queimaduras e mordeduras de animais de estimação. Isso acontece, na maioria dos casos, com crianças de até 4 anos. No mesmo período, 80 perderam a vida. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Henrique de Barros Pinto Netto, explica quais cuidados podem evitar esse tipo de ocorrência em casa. Ouça!
Entrevista - Fernanda Querioz - Henrique de Barros Pinto Netto - 27-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados