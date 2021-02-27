Acidentes domésticos podem ser evitados: atenção com as crianças!

O ambiente doméstico pode ser um campo minado para as crianças, principalmente quando começam a engatinhar ou a andar. Elas querem tocar em tudo com as mãos. Nessa hora, se os pais ou responsáveis não prestarem atenção, os pequenos podem encontrar perigo no caminho. De acordo com registros no DataSUS, em 2020 foram contabilizadas no país 16.765 internações envolvendo quedas, contatos com itens tóxicos, cortantes e/ou de eletricidade, queimaduras e mordeduras de animais de estimação. Isso acontece, na maioria dos casos, com crianças de até 4 anos. No mesmo período, 80 perderam a vida. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Henrique de Barros Pinto Netto, explica quais cuidados podem evitar esse tipo de ocorrência em casa. Ouça!