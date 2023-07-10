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Saúde

Acidentes com queimaduras em crianças crescem nas férias de julho e inverno

A médica pediatra do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Estadual Infantil, Larissa Scheidegger, detalha o assunto

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jul 2023 às 11:03
 riscos de queimaduras Crédito: Freepik
Com a chegada do mês de julho, e com as temperaturas mais amenas, aparece a necessidade de pais e cuidadores redobrarem a atenção para prevenir incidentes de queimaduras em crianças. De acordo com o alerta da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), com a queda das temperaturas, é fundamental aumentar os cuidados, para reverter a atual tendência de aumento de internações no Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), também conhecido como Infantil de Vitória. O hospital é referência estadual para o atendimento de crianças com queimaduras pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A médica pediatra do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Estadual Infantil, Larissa Scheidegger, faz um alerta aos pais sobre o risco das crianças na cozinha. Ouça a entrevista. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Larissa Scheidegger - 10-07-23.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- Como proceder diante de uma queimadura térmica? Qualquer que seja o tipo de queimadura térmica e o tipo de material causador do ferimento, o local acometido deve ser lavado com água corrente em temperatura ambiente para diminuir a temperatura. Água gelada deve ser evitada porque também pode queimar a pele.
Após o resfriamento, a lesão deve ser envolvida por um pano limpo e a criança encaminhada ao serviço de saúde. Em caso de queimadura grave, deve-se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
Atenção: jogar água sanitária ou passar pó de café, pasta de dente ou maisena na queimadura só agrava o ferimento! Não faça isso.
- Dicas para evitar queimaduras:
- Crianças devem ficar longe do fogão, de preferência fora da cozinha. Os pais devem ficar atentos às atividades dos filhos;
- Os cabos das panelas devem estar virados para a parte de dentro do fogão e, se for ferver ou fritar algum alimento, é preferível usar as bocas de trás do fogão. Isso diminui o risco de a criança esbarrar nas panelas;
- As tomadas devem estar tapadas e os fios desencapados e os famosos “gatos” evitados, pois podem ser a causa de incêndios e curtos-circuitos;
- Materiais inflamáveis devem ser mantidos à distância das crianças ou, de preferência, evitados pelos pais. É preferível trocar o álcool líquido pelo mesmo produto em gel, pois este é menos inflamável;
- As crianças devem ser orientadas durante as brincadeiras. Soltar pipas perto de fios de alta tensão, além de causar queimaduras muito graves, pode levar a pessoa à morte. Os campos abertos e sem postes são os locais adequados para isso.
[fonte: Sesa-ES]

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