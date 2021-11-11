Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Acidentes com motos preocupam autoridades de trânsito; saiba ao que ficar atento
Cidades

Acidentes com motos preocupam autoridades de trânsito; saiba ao que ficar atento

Ouça entrevista com o capitão Hércules Raul Maciel, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2021 às 10:56
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção Crédito: Pexels
A frota atual de motocicletas no Estado é de 610.988 veículos. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). E nas últimas semanas ocorrências envolvendo acidentes com motos, em especial, na Grande Vitória, têm chamado a atenção.
No último dia 26, por exemplo, um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na descida da Segunda Ponte, em frente à Rodoviária de Vitória. O motociclista trafegava pelo corredor e teria esbarrado em um outro veículo. Após cair, acabou sendo atropelado por um ônibus. 
Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Hércules Raul Maciel, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), traz as principais orientações sobre como podem ser evitados acidentes com motos. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hércules Raul Maciel -11-11-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados