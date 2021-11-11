Acidentes com motos preocupam autoridades de trânsito; saiba ao que ficar atento

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A frota atual de motocicletas no Estado é de 610.988 veículos. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). E nas últimas semanas ocorrências envolvendo acidentes com motos, em especial, na Grande Vitória, têm chamado a atenção.

No último dia 26, por exemplo, um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na descida da Segunda Ponte, em frente à Rodoviária de Vitória. O motociclista trafegava pelo corredor e teria esbarrado em um outro veículo. Após cair, acabou sendo atropelado por um ônibus.

Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Hércules Raul Maciel, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), traz as principais orientações sobre como podem ser evitados acidentes com motos. Ouça as explicações completas!