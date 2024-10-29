Acidente Vascular Cerebral: saiba identificar os sintomas do AVC

O dia 29 de outubro foi definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como data oficial para a conscientização e identificação do Acidente Vascular Cerebral (AVC). A iniciativa busca alertar para os sintomas e fatores de risco da doença, responsável pela morte e incapacidade de parte da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. "É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato", alerta. Em entrevista à CBN Vitória, o médico neurologista Renan Domingues diferencia os tipos de AVC e explica qual a melhor forma de prevenção. "90% dos casos de AVC seriam evitados se houvesse controle dos fatores de risco", destaca. Ouça a conversa completa!