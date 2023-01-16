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Tragédia

Acidente mata 6 da mesma família na BR-101 no ES; PRF alerta para cuidados em viagens

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Inspetor da PRF-ES, Wilys Lira, falou sobre a ocorrência

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 17:56

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

16 jan 2023 às 17:56
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama no grave acidente deste domingo (15), todos da mesma família
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama no grave acidente deste domingo (15), todos da mesma família Crédito: PRF-ES
Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente no quilômetro 119 da BR-101 em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15). Entre os mortos estão 4 irmãos menores de 10 anos e os pais. O veículo de passeio bateu de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O carro com placas de Macaé, no Rio de Janeiro, seguia no sentido Norte, em direção à Bahia. As quatro crianças estavam no banco de trás. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os irmãos que estavam no banco de trás.
A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Uma das crianças chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu no Hospital Rio Doce, em Linhares, na mesma região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) o acidente foi por volta de 6h18. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Inspetor da PRF-ES, Wilys Lira, alerta para os cuidados em viagens. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Wilys Lyra - 16-01-23

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