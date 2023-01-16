Acidente mata 6 da mesma família na BR-101 no ES; PRF alerta para cuidados em viagens

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente no quilômetro 119 da BR-101 em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15). Entre os mortos estão 4 irmãos menores de 10 anos e os pais. O veículo de passeio bateu de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O carro com placas de Macaé, no Rio de Janeiro, seguia no sentido Norte, em direção à Bahia. As quatro crianças estavam no banco de trás. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os irmãos que estavam no banco de trás.
A colisão frontal foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Uma das crianças chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu no Hospital Rio Doce, em Linhares, na mesma região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) o acidente foi por volta de 6h18. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Inspetor da PRF-ES, Wilys Lira, alerta para os cuidados em viagens. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Wilys Lyra - 16-01-23