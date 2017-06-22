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Acidente grave provoca tragédia na BR-101

Ocorrência na rodovia federal, em Guarapari, envolveu um ônibus de passageiros, uma carreta e duas ambulâncias. Pelo menos 21 pessoas morreram

Publicado em 22 de Junho de 2017 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2017 às 10:55
Polícia Rodoviária Federal está com a equipe de perícia no local do acidente
Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, de acordo com, em um grave acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e duas ambulâncias no quilômetro 343 da BR-101, em Guarapari. As informações sobre o total de mortos e feridos são da assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp). A batida, que aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (22), interditou os dois sentidos da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com bloco de pedra, de aproximadamente 35 toneladas. A carreta seguia em direção ao Sul do Estado quando tombou, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus da viação Águia Branca que levava passageiros de São Paulo para Vitória. Com a colisão, duas ambulâncias também foram atingidas e jogadas para fora da rodovia.
De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lira (ouça a entrevista completa abaixo), não chovia na no momento acidente. No entanto, a pista estava molhada devido a chuva ocorrida durante a madrugada desta quinta-feira (22). "Nós sabemos que esse é um trecho com poucos pontos de ultrapassagem. Isso requer cuidados durante o deslocamento. E com a pista molhada, requer muito mais cuidado, com redução de velocidade", disse. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wilis Lyra - 22-06-17
O superintendente acrescentou que a escuridão no momento do acidente pode ter contribuído com o acidente. Equipes da perícia da PRF e Polícia Civil foram deslocadas para o local de acidentes. A orientação é que os motoristas evitem a BR-101 e utilizem como alternativa a Rodovial do Sol. A previsão é que a pista seja liberada no meio da tarde.

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