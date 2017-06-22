Acidente grave provoca tragédia na BR-101

Polícia Rodoviária Federal está com a equipe de perícia no local do acidente

Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, de acordo com, em um grave acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e duas ambulâncias no quilômetro 343 da BR-101, em Guarapari. As informações sobre o total de mortos e feridos são da assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp). A batida, que aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (22), interditou os dois sentidos da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com bloco de pedra, de aproximadamente 35 toneladas. A carreta seguia em direção ao Sul do Estado quando tombou, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus da viação Águia Branca que levava passageiros de São Paulo para Vitória. Com a colisão, duas ambulâncias também foram atingidas e jogadas para fora da rodovia.

De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lira (ouça a entrevista completa abaixo), não chovia na no momento acidente. No entanto, a pista estava molhada devido a chuva ocorrida durante a madrugada desta quinta-feira (22). "Nós sabemos que esse é um trecho com poucos pontos de ultrapassagem. Isso requer cuidados durante o deslocamento. E com a pista molhada, requer muito mais cuidado, com redução de velocidade", disse.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Wilis Lyra - 22-06-17