Acessos à Capuaba serão melhorados para absorver aumento de cargas

Com a concretização do processo de desestatização da Codesa, vendida por R$ 106 milhões à Quadra Capital em um leilão realizado nesta quarta-feira (30), a cidade de Vila Velha, onde está localizada grande parte da estrutura portuária, prevê melhorias nos acessos à Capuaba. Em entrevista ao CBN Vitória nesta quinta-feira (31), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, adiantou que além da expectativa da concessão duplicar a oportunidade de empregos no município, haverá investimentos em melhorias nos acessos pela Avenida Carlos Lindenberg e Rodovia Darly Santos. Além de arrematar a Codesa, a nova empresa também assumirá a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho (Aracruz), num contrato de 35 anos, em que estão previstos investimentos de R$ 850 milhões, sendo R$ 335 milhões na ampliação dos portos.