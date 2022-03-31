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Economia

Acessos à Capuaba serão melhorados para absorver aumento de cargas

Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, acredita que com a desestatização da Codesa, os projetos para investimentos irão tramitar mais rápido

Publicado em 31 de Março de 2022 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2022 às 11:03
Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba. Crédito: Codesa/Divulgação
Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba. Crédito: Crédito: Codesa/Divulgação
Com a concretização do processo de desestatização da Codesa, vendida por R$ 106 milhões à Quadra Capital em um leilão realizado nesta quarta-feira (30), a cidade de Vila Velha, onde está localizada grande parte da estrutura portuária, prevê melhorias nos acessos à Capuaba. Em entrevista ao CBN Vitória nesta quinta-feira (31), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, adiantou que além da expectativa da concessão duplicar a oportunidade de empregos no município, haverá investimentos em melhorias nos acessos pela Avenida Carlos Lindenberg e Rodovia Darly Santos. Além de arrematar a Codesa, a nova empresa também assumirá a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho (Aracruz), num contrato de 35 anos, em que estão previstos investimentos de R$ 850 milhões, sendo R$ 335 milhões na ampliação dos portos. 
"Vila Velha terá grande oportunidade de negócio, será ainda mais competitiva, com a previsão de aumento em 70% na movimentação de carga. Já iniciaremos diálogo para que essa mão de obra seja absorvida de moradores locais”, comentou o prefeito.
Entrevista Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 31-03-22

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