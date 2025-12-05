Entrevista

"Acessível, mas perigoso": Paulo Sérgio avalia o grupo do Brasil na Copa 2026

Comentarista e ex-jogador vê caminho aberto para classificação, mas alerta para o poder do Marrocos, semifinalista da última Copa, no Grupo C

Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 18:02

Tom Brady no sorteio da Copa do Mundo Crédito: Fifa
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (05/12), em Washington (EUA), definiu o caminho inicial da Seleção Brasileira na competição. No Grupo C, o Brasil enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia. O comentarista e ex jogador Paulo Sérgio analisou o time comandado por Carlo Ancelotti. Paulo destacou que, à primeira vista, o grupo parece “acessível” para a classificação, mas ressaltou a periculosidade do time marroquino, que provou seu valor no cenário mundial. Acompanhe a conversa completa! 
