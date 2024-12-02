Acessibilidade digital? Os cuidados ao interpretar e traduzir músicas em Libras

Nos últimos dias, um novo tipo de conteúdo tem viralizado nas redes sociais: influenciadores estão produzindo vídeos interpretando músicas em Libras, a língua brasileira de sinais. Ao mesmo tempo em que o conteúdo atrai internautas, é necessário ter cuidado ao fazer a tradução. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o intérprete de Libras Josué Rego da Silva explica como essa tendência pode ser benéfica ou não para a comunidade surda. Ouça a conversa completa!