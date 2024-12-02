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Comunicação

Acessibilidade digital? Os cuidados ao interpretar e traduzir músicas em Libras

Ouça a entrevista com o intérprete de Libras Josué Rego da Silva

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 19:27

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

02 dez 2024 às 19:27
Inicialmente, a tradução em Libras será feita para as sessões ordinárias
Tradução em Libras permite e facilita comunicação Crédito: Rogerio da Silva
Nos últimos dias, um novo tipo de conteúdo tem viralizado nas redes sociais: influenciadores estão produzindo vídeos interpretando músicas em Libras, a língua brasileira de sinais. Ao mesmo tempo em que o conteúdo atrai internautas, é necessário ter cuidado ao fazer a tradução. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o intérprete de Libras Josué Rego da Silva explica como essa tendência pode ser benéfica ou não para a comunidade surda. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Josué Rego da Silva - 02-12-24

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