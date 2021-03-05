Acaps descarta risco de desabastecimento nos supermercados capixabas

A falta de variedade de produtos nas prateleiras dos supermercados subiu em janeiro e retomou o maior patamar do período de pandemia. É o que aponta o índice Neogrid, que faz o monitoramento das redes varejistas. A falta de produtos, no Brasil, chegou a 12,5% no primeiro mês do ano, e segundo a empresa responsável pelo índice, ultrapassar 10% já é um risco. Mas qual é a situação do Espírito Santo? Faltam produtos nas prateleiras? Quem responde é o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Segundo Schneider, não há risco de desabastecimento. O que pode ocorrer é do consumidor não encontrar uma diversidade de marcas de um mesmo produto na prateleira. Acompanhe!