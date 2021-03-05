Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Acaps descarta risco de desabastecimento nos supermercados capixabas
ECONOMIA

Acaps descarta risco de desabastecimento nos supermercados capixabas

Ouça entrevista com superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Acompanhe!

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2021 às 10:14
A falta de variedade de produtos nas prateleiras dos supermercados subiu em janeiro e retomou o maior patamar do período de pandemia. É o que aponta o índice Neogrid, que faz o monitoramento das redes varejistas. A falta de produtos, no Brasil, chegou a 12,5% no primeiro mês do ano, e segundo a empresa responsável pelo índice, ultrapassar 10% já é um risco. Mas qual é a situação do Espírito Santo? Faltam produtos nas prateleiras? Quem responde é o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Segundo Schneider, não há risco de desabastecimento. O que pode ocorrer é do consumidor não encontrar uma diversidade de marcas de um mesmo produto na prateleira. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Helio Schneider - 05-03-21.mp3
O indicador, que é conhecido como ruptura, ficou em torno de 12,5% em janeiro, acima dos 12,1% do mês anterior. Desde o início da pandemia, os maiores números foram registrado em maio e junho, com 12,6% e 12,5% respectivamente.
Segundo a Neogrid, a ruptura em alta é resultado da escassez de itens para embalagem na indústria, como papel e alumínio. Outro fator é a queda do poder de compra após o fim do auxílio emergencial, que leva os consumidores a se concentrarem nas marcas mais baratas, esgotando esse tipo de produto antes da reposição. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável
Cartórios - 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados