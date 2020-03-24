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Acaps analisa recomendação de horário para idosos em supermercados

Recomendações de decreto em Vitória deve ser levada para todo o território capixaba

Publicado em 24 de Março de 2020 às 19:37

Publicado em 

24 mar 2020 às 19:37
 
Movimentação em supermercado Crédito: Ricardo Medeiros
Um decreto da prefeitura de Vitória desta terça-feira (24) recomendou que os supermercados da capital limitem o acesso simultâneo de clientes, impeçam a entrada de menores de 12 anos e estabeleçam horário diferenciado para o recebimento e atendimento a idosos com mais de 60 anos. O artigo terceiro do decreto nº 18.048 também orienta restringir a um integrante da família por vez o acesso aos supermercados. Ainda não há uma determinação para que os estabelecimentos tomem essas medidas, apenas orientação. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Hélio Schneider, superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), explica que a entidade vai recomendar aos seus filiados que sigam essas orientações da prefeitura de Vitória não só na capital, mas em todo o Espírito Santo.
"Apoiamos e, dentro das possibilidades, vamos procurar cumprir não só em Vitória, mas no Estado todo. É necessário mesmo porque o idoso é a pessoa mais vulnerável", frisou.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista Fábio Botacin - Hélio Schneider

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