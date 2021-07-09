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Operação 404

Ação contra pirataria digital identifica distribuição ilícita no ES

Alesandro Barreto, coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o entrevistado do CBN Cotidiano

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 17:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 jul 2021 às 17:35
Sede do Ministério da Justiça em Brasília
Sede do Ministério da Justiça em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Foi deflagrada, nesta quinta-feira (8), a terceira fase da Operação 404, com o objetivo de combater crimes de pirataria digital. As ações estão executadas pelas Polícias Civis de nove estados, incluindo o Espírito Santo. Os policiais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e/ou suspensão de sites e aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais. O coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alesandro Barreto, explicou a operação em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Alesandro Barreto - 09/07/2021

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