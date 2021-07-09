Ação contra pirataria digital identifica distribuição ilícita no ES

Foi deflagrada, nesta quinta-feira (8), a terceira fase da Operação 404, com o objetivo de combater crimes de pirataria digital. As ações estão executadas pelas Polícias Civis de nove estados, incluindo o Espírito Santo. Os policiais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e/ou suspensão de sites e aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais. O coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alesandro Barreto, explicou a operação em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: