Academias têm regra para voltar a funcionar e selo de segurança no ES

Com a mudança no Mapa de Risco, a Grande Vitória e outros 43 municípios capixabas passaram a ser classificados como risco alto ao contágio da Covid-19. Essa classificação prevê que as academias de ginástica estão autorizadas a reabrirem, mas com restrições. Pelas medidas qualificadas, é permitido o funcionamento com no máximo 20 alunos (um aluno a cada 15 metros quadrados), por horário de agendamento e proibido atividade aeróbica coletiva e individual em espaço fechado.
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Andreão - 26-04-21
Nesse cenário, a Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) tem distribuído os selos "Academia Segura" e "Local de Promoção de Saúde" entre os associados para garantir o bem-estar dos alunos. É o que detalhou o presidente da Acages, Carlos Andrião, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça.