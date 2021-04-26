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RISCO ALTO

Academias têm regra para voltar a funcionar e selo de segurança no ES

O entrevistado é o presidente da Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages), Carlos Andrião

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 abr 2021 às 16:25
Com a classificação rebaixada de risco extremo para alto, academias puderam voltar a abrir na Grande Vitória Crédito: Victor Freitas/Pexels
Com a mudança no Mapa de Risco, a Grande Vitória e outros 43 municípios capixabas passaram a ser classificados como risco alto ao contágio da Covid-19. Essa classificação prevê que as academias de ginástica estão autorizadas a reabrirem, mas com restrições. Pelas medidas qualificadas, é permitido o funcionamento com no máximo 20 alunos (um aluno a cada 15 metros quadrados), por horário de agendamento e proibido atividade aeróbica coletiva e individual em espaço fechado.
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Andreão - 26-04-21
Nesse cenário, a Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) tem distribuído os selos "Academia Segura" e "Local de Promoção de Saúde" entre os associados para garantir o bem-estar dos alunos. É o que detalhou o presidente da Acages, Carlos Andrião, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça. 

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