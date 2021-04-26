Academias têm regra para voltar a funcionar e selo de segurança no ES

Com a mudança no Mapa de Risco, a Grande Vitória e outros 43 municípios capixabas passaram a ser classificados como risco alto ao contágio da Covid-19. Essa classificação prevê que as academias de ginástica estão autorizadas a reabrirem, mas com restrições. Pelas medidas qualificadas, é permitido o funcionamento com no máximo 20 alunos (um aluno a cada 15 metros quadrados), por horário de agendamento e proibido atividade aeróbica coletiva e individual em espaço fechado.