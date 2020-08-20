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VIOLÊNCIA

Abuso sexual contra crianças: 80% dos acusados são familiares

O alerta é de Diego Bermond, delegado-adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança ao Adolescente (DPCA)

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 ago 2020 às 11:25
O caso da menina de 10 anos em São Mateus, no Norte do Estado, que foi vítima de um estupro pelo tio volta a alertar para uma realidade preocupante e revoltante: os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse crime foi descoberto no dia 7 de agosto, quando a criança deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O suspeito de cometer o crime foi preso esta semana, em Minas Gerais. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta (20), Diego Bermond, delegado-adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança ao Adolescente (DPCA), traz um alerta aos pais e responsáveis do dia a dia dos menores de idade. Segundo o delegado, nos casos de estupros contra menores de 14 anos, por exemplo, cerca de 80% dos acusados são familiares das vítimas. Ele destaca que o criminoso tem um perfil de deter a confiança das demais pessoas ao redor da vítima. O delegado também reforça que as vítimas costumam ser ameaçadas para permanecerem caladas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diego Bermond - 20-08-20

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