"Abrir o comércio poderá ser uma catástrofe anunciada", alerta médico

O médico cardiologista Henrique Bonaldi em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (30) fez um importante alerta sobre a situação atual do novo coronavírus no Espírito Santo: "abrir o comércio na próxima semana pode ser uma catástrofe anunciada". Na sua análise, é fundamental que a população não insista em sair de casa e que o isolamento deve continuar a ser prioridade. Para o cardiologista, o momento agora é de se pensar em um bloqueio maior das atividades, o "lookdown".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Henrique Bonaldi - parte 1 - 30-04-20
Bonaldi explica nesta entrevista o que o vírus provoca em nosso corpo até gerar, em alguns pacientes, um quadro de pneumonia avassaladora.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Henrique Bonaldi - parte 2 - 30-04-20