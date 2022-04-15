ABNT propõe novas tabelas e padrões para as roupas femininas

Você sabe qual manequim representa o corpo da maioria das brasileiras? Uma pesquisa analisou o perfil das mulheres em todo o Brasil e o resultado levou a um novo padrão de referência para as roupas femininas. Em entrevista à CBN Vitória, a superintendente do Comitê Brasileiro Têxtil e Vestuário da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Maria Adelina Pereira, detalha o estudo e as novas normas sugeridas pela ABNT. O estudo mostrou, por exemplo, que 76% dessas brasileiras têm o corpo retangular, busto, cintura e o quadril alinhados. E apenas 6% das entrevistadas são do tipo ampulheta: cintura marcada, busto e quadril em proporção. O mapeamento usou a tecnologia body scanner, que escaneou o corpo das mulheres. "Não dá pra continuar com os padrões do passado", explica. Ouça a entrevista completa!