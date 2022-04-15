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ABNT propõe novas tabelas e padrões para as roupas femininas

Um estudo mostrou que 76% das brasileiras têm o corpo retangular, com busto, cintura e  quadril alinhados

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2022 às 10:47
Lucy Mizael ensina como manter as roupas de inverno cheirosas e arejadas
Crédito: Pexels
Você sabe qual manequim representa o corpo da maioria das brasileiras? Uma pesquisa analisou o perfil  das mulheres em todo o Brasil e o resultado levou a um novo padrão de referência para as roupas femininas. Em entrevista à CBN Vitória, a superintendente do Comitê Brasileiro Têxtil e Vestuário da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Maria Adelina Pereira, detalha o estudo e as novas normas sugeridas pela ABNT. O estudo mostrou, por exemplo, que 76% dessas brasileiras têm o corpo retangular, busto, cintura e o quadril alinhados. E apenas 6% das entrevistadas são do tipo ampulheta: cintura marcada, busto e quadril em proporção. O mapeamento usou a tecnologia body scanner, que escaneou o corpo das mulheres. "Não dá pra continuar com os padrões do passado", explica. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adelina Pereira - 18.28s - 15-04-22

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