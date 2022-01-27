Aberto edital para obras de reurbanização e implantação da ciclovia na Av Rio Branco

A avenida Rio Branco, uma das principais vias da Capital, passará por obras e ganhará uma ciclovia no segundo semestre de 2023. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano e tenham duração de um ano. É o que explica o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Marcelo de Oliveira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Além da reurbanização da avenida, será feita a implantação da ciclovia no trecho entre a Ponte Ayrton Senna e a Reta da Penha na altura do bairro Santa Lúcia, conectando a nova faixa para ciclistas a outras que já cortam o local. A ciclovia da Rio Branco será implantada no canteiro central da avenida e terá, aproximadamente, um quilômetro de extensão e três metros de largura, além de contar com canteiros e jardins. Haverá semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres. As árvores existentes serão mantidas.