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Vitória

Aberto edital para obras de reurbanização e implantação da ciclovia na Av Rio Branco

Ciclovia da Rio Branco ficará pronta até 2023 e, de acordo com o projeto aprovado, o estacionamento será mantido

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2022 às 12:41
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A avenida Rio Branco, uma das principais vias da Capital, passará por obras e ganhará uma ciclovia no segundo semestre de 2023. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano e tenham duração de um ano. É o que explica o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Marcelo de Oliveira, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Marcelo de Oliveira- 27-01-22
Além da reurbanização da avenida, será feita a implantação da ciclovia no trecho entre a Ponte Ayrton Senna e a Reta da Penha na altura do bairro Santa Lúcia, conectando a nova faixa para ciclistas a outras que já cortam o local. A ciclovia da Rio Branco será implantada no canteiro central da avenida e terá, aproximadamente, um quilômetro de extensão e três metros de largura, além de contar com canteiros e jardins. Haverá semáforos exclusivos para ciclistas e pedestres. As árvores existentes serão mantidas.

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