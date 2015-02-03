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FALTA DÁGUA

Abastecimento de água foi reduzido na GV no final de semana

A decisão foi tomada após a constatação de que a vazão do Rio Santa Maria da Vitória voltou a cair

Publicado em 03 de Fevereiro de 2015 às 12:51

Publicado em 

03 fev 2015 às 12:51
Os moradores de alguns municípios da Grande Vitória, incluindo a Capital, já estão vivendo uma realidade de racionamento de água em decorrência da seca que atinge o Estado. No último final de semana a Cesan teve que reduzir o abastecimento industrial e da população.
Segundo a empresa manobras técnicas foram realizadas, utilizando água até de outros rios, para garantir o abastecimento nas casas, mas o fornecimento foi afetado em regiões mais altas, chamadas de pontas de linha.A decisão foi tomada após a constatação de que a vazão do Rio Santa Maria da Vitória voltou a cair, apresentando menos de 9% do volume de água esperado para janeiro. Na semana anterior a vazão era de 3,5 mil litros/segundo, metade do nível crítico. No último final de semana ela foi para 2,9 mil litros/segundo.
A diretora-presidente da Cesan, Denise Cadete, e o diretor-presidente interino da Agência de Recursos Hídricos do ES (Agerh) falam sobre o assunto.
Entrevista - Vilmara Fernandes - Robson Monteiro, Denise Cadete - 03-02-15

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