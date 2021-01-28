"A vacina deve ter me salvado muitas vezes", diz voluntário de testes

"Foi um alivio saber que eu estou imunizado desde setembro". A fala é do médico capixaba Oslan Francischetto, que atua na linha de frente da covid-19 em um hospital de São Paulo. Ele foi voluntário da fase 3 de testes da Coronavac, vacina do Instituto Butantan, e recebeu suas doses em setembro, mas até então, por conta das regras de randomização, não sabia se pertencia ao grupo dos vacinados ou ao grupo placebo. Somente na última terça-feira (26), Oslan soube que foi, de fato, imunizado. Em entrevista à CBN Vitória, ele contou como foi receber o resultado. "Tive contato com muitos pacientes de covid-19 desde setembro, então a vacina deve ter me salvado muitas vezes". Ouça: