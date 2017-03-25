"A surpresa foi para ele também", diz Ingo Hoffmann sobre retorno de Felipe Massa às pistas

O maior automobilista brasileiro de nossa história dentro do país. Assim pode ser definido Ingo Hoffmann que tem 12 títulos de Stock Car. Em visita ao Espírito Santo, onde participa do Vitória Motor Fest – ver abaixo – Hoffmann disse em entrevista à Rádio CBN que ficou surpreso com o rápido retorno às pistas do piloto Felipe Massa, da Fórmula 1, após a recente aposentadoria do compatriota. O brasileiro na principal categoria do automobilismo mundial retoma o desafio de enfrentar outras feras da velocidade neste domingo (26), no Grande Prêmio da Austrália.
“A surpresa foi para ele também. Felipe de fato se aposentou. Isso não foi nenhuma aposentadoria artificial. Mas em função das circunstâncias que ocorreram após o anúncio do Rosberg (campeão de 2016 pela Mercedes), de se aposentar, isso abriu uma brecha de ouro. A equipe dele foi atrás dos melhores pilotos e acabaram contratando o Valteri Bottas, que era companheiro de Felipe. Dentro de todo esse acordo, entre as equipes, a Williams só liberaria o Valteri Bottas se conseguisse convencer o Felipe a voltar. Essa maneira como ele voltou fez com que Felipe percebesse o quanto ele é importante e respeitado dentro da Williams”, declarou o automobilista em Vitória.
Hoffmann ministra, neste fim de semana, a palestra “Uma história e muitos 'causos” no Vitória Motor Fest, na Enseada do Suá, em Vitória. Ex-piloto da Fórmula 1, o rei das pistas na Stock Car falou um pouco da carreira, avaliou o momento do automobilismo brasileiro, meios de aperfeiçoá-lo e dos inesquecíveis anos de rivalidade com os pilotos Chico Serra e Paulo Gomes.
Evento automotivo traz pilotos renomados
No próximo fim de semana, 25 e 26 de março, será realizado o Vitória Motor Fest, na Arena Shopping Vitória, que já é considerado o maior evento automotivo do Estado. As maiores marcas e montadoras de veículos estarão presentes no evento, no qual terá lançamentos de carros e muitos modelos com preços especiais, promoções, taxas mais atrativas e possibilidade de financiamento no local.
Além do espaço para compra de carros e motos, serão realizadas palestras com pilotos renomados que já participaram de competições nacionais e internacionais.
Sábado (25)
10h Abertura do evento
10h às 10h30 Informações sobre o Caderno Motor, do jornal A Gazeta, com a editora Marcelle Secchin
14h às 14h30 SISTEMAS DE TRAÇÃO 4X4 E TECNOLOGIA JEEP SELECT-TERRAIN com
Gelson Pignaton (Líder de oficina da Vitória Motors Jeep) e Adailson Azevedo (Gerente Comercial da Vitória Motors Jeep)
14h30 às 15h SISTEMA HÍBRIDO E APRESENTAÇÃO PRIUS TOYOTA DO BRASIL com Ademar Guiotoku - Gerente de Treinamento Toyota do Brasil
15h às 15h30 GM TECNOLOGIA ONSTAR DA GM com Rodrigo Almeida - Gerente de
Negócio de vendas GM
16h às 17h BIA FIGUEIREDO "PERFORMANCE DENTRO E FORA DAS PISTAS"
19h às 20h INGO HOFFMANN "Uma história e muitos 'causos'"
20h às 22h Banda Big Bat Blues Band
22h Encerramento
Domingo (26)
10h Abertura do evento
11h às 12h Cesar Urnhani - Piloto autoesporte (TV Globo) “Carro sob controle”
14h às 15h Carro inteligente com Profº Alberto Ferreira De Souza – UFES e Motora
15h às 15h30 BATE PAPO COM SANDRO HOFFMANN
17h às 19h Stones Cover
19h Encerramento
O evento é gratuito e as inscrições para as palestras podem ser feitas pelo site: gazetaonline.com.br/motorfest
