A remissão do câncer de mama: Vivi, Venci e Renasci  

Nesta série Amigas do Peito, começamos com a descoberta do câncer de mama, passamos pelas angústias do primeiro momento do diagnóstico, pelos direitos das pacientes, seguimos o caminho no tratamento, e hoje, 29 de outubro, no último episódio, chegamos ao fim da jornada: a remissão e cura da doença. Nossa parceira, Gilsilene Passon, indaga: o que o câncer de mama pode nos deixar como aprendizado?

Na vida da Gil, o câncer resultou na Jornada V.I.V.E.R - Vivi, Venci e Renasci. A ideia surgiu há cerca de cinco anos, quando ela começou a trocar experiências em um círculo de mulheres que também tiveram a doença. Experiências vivenciadas durante o tratamento, o momento da vitória, e o renascimento - quando a vida da paciente muda positivamente. "Essa Jornada trata-se de inteligência emocional. De se nutrir cognitiva e emocionalmente, e tem os passos: exercitar a gratidão, exercitar o perdão, acolher sua história e gerar conexões com pessoas e situações", explica.

Uma outra amiga do peito também se junta a conversa de hoje: a professora universitária Elda Bussinguer. Após exames, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama enquanto palestrava em um evento internacional. "Reagi muito tranquilamente. No meu caso, não me desesperei. Claro que você fica preocupada, mas não me abati e tudo aconteceu também. Recebi o diagnóstico em uma sexta-feira e na sexta seguinte, eu já estava operada. Logo após, fiz sessões de quimio e radioterapia", conta.

Na luta contra o câncer, Elda fala que se apegou ao que tinha de mais forte: a fé. "Contei para todos com muita naturalidade e tive um apoio muito grande. Minha família tem uma coisa muito forte, que é a fé. E como temos uma fé grande, somos muito resilientes à dor. Minha fé saiu fortalecida", diz a professora.

E para encerrar a série especial, mais uma amiga do peito encaminhou seu relato à CBN: é a fisioterapeuta e bailarina Sandra Motta. Ela descobriu o câncer de mama em 2017 e conta um pouco da sua jornada, que envolve até um "papo" com as células cancerosas.