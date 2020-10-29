Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AMIGAS DO PEITO

A remissão do câncer de mama: Vivi, Venci e Renasci  

Encerrando a nossa série especial conheça as histórias de duas outras Amigas do Peito: Elda Bussinguer e Sandra Motta

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2020 às 11:46
Nesta série Amigas do Peito, começamos com a descoberta do câncer de mama, passamos pelas angústias do primeiro momento do diagnóstico, pelos direitos das pacientes, seguimos o caminho no tratamento, e hoje, 29 de outubro, no último episódio, chegamos ao fim da jornada: a remissão e cura da doença. Nossa parceira, Gilsilene Passon, indaga: o que o câncer de mama pode nos deixar como aprendizado?
Na vida da Gil, o câncer resultou na Jornada V.I.V.E.R - Vivi, Venci e Renasci. A ideia surgiu há cerca de cinco anos, quando ela começou a trocar experiências em um círculo de mulheres que também tiveram a doença. Experiências vivenciadas durante o tratamento, o momento da vitória, e o renascimento - quando a vida da paciente muda positivamente. "Essa Jornada trata-se de inteligência emocional. De se nutrir cognitiva e emocionalmente, e tem os passos: exercitar a gratidão, exercitar o perdão, acolher sua história e gerar conexões com pessoas e situações", explica.
Uma outra amiga do peito também se junta a conversa de hoje: a professora universitária Elda Bussinguer. Após exames, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama enquanto palestrava em um evento internacional. "Reagi muito tranquilamente. No meu caso, não me desesperei. Claro que você fica preocupada, mas não me abati e tudo aconteceu também. Recebi o diagnóstico em uma sexta-feira e na sexta seguinte, eu já estava operada. Logo após, fiz sessões de quimio e radioterapia", conta.
Na luta contra o câncer, Elda fala que se apegou ao que tinha de mais forte: a fé. "Contei para todos com muita naturalidade e tive um apoio muito grande. Minha família tem uma coisa muito forte, que é a fé. E como temos uma fé grande, somos muito resilientes à dor. Minha fé saiu fortalecida", diz a professora.
E para encerrar a série especial, mais uma amiga do peito encaminhou seu relato à CBN: é a fisioterapeuta e bailarina Sandra Motta. Ela descobriu o câncer de mama em 2017 e conta um pouco da sua jornada, que envolve até um "papo" com as células cancerosas. 
Amigas do Peito - 29-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados