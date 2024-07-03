A região do ES com o maior número de confrontos com a polícia

Um levantamento realizado pela Polícia Militar revela o impacto dos conflitos entre facções criminosas nas comunidades do Espírito Santo. Nos últimos três meses do ano passado, na região no entorno do Bairro da Penha — que reúne nove bairros e comunidades — ocorreram quase metade dos confrontos com a polícia registrados em Vitória. Entre as localidades está Jaburu, alvo da guerra do tráfico no último final de semana, com quatro mortos e 11 presos, e que demandou intervenção militar. Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes.