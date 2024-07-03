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Justiça, Segurança e Cidadania

A região do ES com o maior número de confrontos com a polícia

É uma área que reúne nove bairros e comunidades e onde ocorreu, nos últimos três meses de 2023, quase a metade dos confrontos registrados em Vitória

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jul 2024 às 12:09
Vitória
Bairros da Penha, Bonfim e São Benedito Crédito: Fernando Madeira
Um levantamento realizado pela Polícia Militar revela o impacto dos conflitos entre facções criminosas nas comunidades do Espírito Santo. Nos últimos três meses do ano passado, na região no entorno do Bairro da Penha — que reúne nove bairros e comunidades — ocorreram quase metade dos confrontos com a polícia registrados em Vitória. Entre as localidades está Jaburu, alvo da guerra do tráfico no último final de semana, com quatro mortos e 11 presos, e que demandou intervenção militar. Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 03-07-24 .mp3

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